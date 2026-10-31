Koning bij grootschalige oefening met nepslachtoffers

Koning Willem-Alexander heeft zaterdagochtend in Amersfoort oefeningen bijgewoond van twee crisisscenario's waarbij in korte tijd veel gewonden moeten worden opgevangen. Dat gebeurde tijdens de tot nu toe grootste oefening van het Calamiteitenhospitaal, een samenwerking tussen UMC Utrecht, het ministerie van Defensie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op militair oefenterrein De Vlasakkers was de koning als eerste getuige van de aankomst van een trein met dertig gewonde militairen. In dit geplande scenario, waarbij de hulpverleners hun komst dus verwachtten, ging het om de repatriëring van soldaten die gewond waren geraakt tijdens een grootschalig NAVO-conflict "in het oosten".

Terwijl de koning op het perron sprak met twee ambulance-coördinatoren, werd het eerste 'slachtoffer' - een acteur met hoofdwond en nepbloed - op een brancard de trein uitgereden. Onderaan het perron stond een medische ploeg klaar voor de opvang van patiënt 'nummer 1', voor deze per ambulance naar Utrecht zou worden gebracht.

Rampplek

Na zo'n tien minuten verliet de koning het eerste scenario, voor het tweede: een grootschalig verkeersongeluk waarbij een bus door nog onbekende oorzaak op een menigte is ingereden. Op het wegdek van de Vlasakkers arriveerde de koning in een gespeelde rampsituatie met onder meer een omgevallen bus, een brandende auto en een tiental om hulp roepende slachtoffers.

De koning keek geboeid toe en liet zich ondertussen bijpraten door vertegenwoordigers van organisaties in 'de keten', zoals de Veiligheidsregio Utrecht en het Nederlandse Rode Kruis. Midden in de rampplek keek hij wat onwennig rond. Een actrice die op de grond zat betrok de koning bij de scène door te vragen of "meneer een EHBO-diploma" bezat. "Niet bij me", speelde hij verontschuldigend mee.

35 jaar

Vanaf de rampplek in Amersfoort reed de koning vervolgens in een ambulance mee naar het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. Dit noodziekenhuis, dat 35 jaar bestaat, telt tweehonderd bedden, drie operatiekamers en een intensive care en kan in dertig minuten gereed staan in geval van nood.