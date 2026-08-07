AMSTERDAM (ANP) - Davy Klaassen kon zijn vierhonderdste wedstrijd voor Ajax niet bekronen met een eclatante thuiszege op het zwakke Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. "Eigenlijk is 3-1 tegen deze tegenstander niet voldoende", zei hij in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA. "We moeten gewoon ons ding blijven doen en niet meegaan met het niveau van de tegenstander."

Ajax kwam tot dertig doelpogingen, tegenover drie van Shelbourne. Toch was het verschil maar twee doelpunten. Mika Godts, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor de thuisploeg uit Amsterdam. Godts miste na rust ook nog een strafschop. Daniel Kelly scoorde in de 84e minuut voor de bezoekers.

Klaassen kijkt positief uit naar de return van volgende week in Dublin om een plek in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League. "We hebben er veel spelers bij gekregen de afgelopen weken", doelde hij op Daley Blind, Marcos Leonardo, Caio Henrique, Tolu Arokodare, Julian Brandt en Marc ter Stegen. "Het niveau gaat omhoog. Dat merk je. Nu moeten we aan elkaar wennen. Er is duidelijkheid over onze speelwijze. Nu moeten we alles perfectioneren."

Klaassen speelde zijn vierhonderdste wedstrijd voor Ajax. Hij bereikte die mijlpaal als achtste speler, na Sjaak Swart, Wim Suurbier, Danny Blind, Piet Keizer, Ruud Krol, Frank de Boer en Bennie Muller. "Daar ben ik heel trots op", zei de 33-jarige middenvelder. "Vierhonderd wedstrijden voor de club waar ik sinds kind fan van ben. Hopelijk komen er daar nog veel bij. De rol rechts op het middenveld bevalt me nu wel. Ik denk dat ik daar beter speel dan als meest aanvallende middenvelder."