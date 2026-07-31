Voetbalsters PSV verslaan FC Twente in strijd om Supercup

EINDHOVEN (ANP) - De voetbalsters van landskampioen PSV hebben de Supercup gewonnen. In het Philips Stadion in Eindhoven was de thuisploeg met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente.

Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat PSV de Supercup wint. Na de herinvoering van de prijs in 2022 gingen vier edities op rij naar FC Twente.

Voor de aftrap was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan KNVB-scheidsrechter Rob Dieperink, die op 13 juli op 38-jarige leeftijd overleed. In de openingsfase had PSV het meest de bal, zonder hele grote kansen te creëren. De eerste echte mogelijkheid was in de 25e minuut voor PSV. Een schot van Fenna Kalma dwong Diede Lemey, de Belgische doelvrouw van Twente, tot een redding. Tien minuten later kreeg ook de bekerwinnaar een grote kans. Een schot van Katelyn Hendriks werd gekeerd door de eveneens Belgische PSV-doelvrouw Nicky Evrard.

Ook na rust was PSV de betere ploeg. De landskampioen kreeg weer een grote mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar Kalma kopte recht in de handen van Lemey. In de 62e minuut was het wel raak. Na goed voorbereidend werk over de linkerflank van Liz Rijsbergen werd Chimera Ripa gevonden, die vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. Niet veel later kon verdedigster Sara Thrige, ook op aangeven van Rijsbergen, de 2-0 binnentikken. Rijsbergen tekende zelf drie minuten daarna voor het derde PSV-doelpunt met een schot van buiten het strafschopgebied.