Publieksprijs filmfestival Toronto naar La Bola Negra

La Bola Negra is bij het filmfestival in Toronto verkozen tot favoriet onder het publiek. Dat heeft de organisatie zondag bekendgemaakt. De film van de Spaanse regisseurs Javier Calvo en Javier Ambrossi won de People's Choice Award bij de 51e editie van het festival. De tweede prijs ging naar I Play Rocky en de derde prijs was voor Being Heumann.

De Netflix-film vertelt de met elkaar verbonden verhalen van drie mannen in 1932, 1937 en 2017. Daarmee belichten de makers de lhbti-geschiedenis en brengen ze een eerbetoon aan de Spaanse dichter en toneelschrijver Federico García Lorca, die in 1936 werd vermoord. Het is de officiële Spaanse inzending voor de Oscar voor beste internationale film, maar ook in andere categorieën verwachten de critici prijzen voor de film. Onder meer de Spaanse Penélope Cruz en de Amerikaanse Glenn Close spelen in de film.

De publieksprijs wordt vaak beschouwd als een voorbode voor de Oscar voor beste film. In het verleden wonnen onder meer Nomadland, Green Book, 12 Years a Slave en The King's Speech eerst de felbegeerde prijs in Toronto en werden daarna bekroond als beste film bij de Oscars.