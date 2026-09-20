NEC speelt na vroege voorsprong gelijk tegen Go Ahead Eagles

NIJMEGEN (ANP) - NEC is er in de Eredivisie ook niet in geslaagd van Go Ahead Eagles te winnen. De nummer 3 van vorig seizoen kwam in eigen stadion niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

NEC herstelde zich daarmee maar ten dele van de twee ruime nederlagen van afgelopen week, tegen SC Cambuur in de Eredivisie (3-0) en Juventus in de Europa League (5-0).

Het begin was nog wel goed voor het elftal van trainer Dick Schreuder. Perr Schuurs kopte in de tweede minuut raak uit een hoekschop van Tjaronn Chery: 1-0. Het antwoord van Go Ahead Eagles liet niet lang op zich wachten. NEC-doelman Nikolas Polster verdedigde in de tiende minuut niet goed uit. De Deventenaren namen de aanval over en Stefán Sigurdarson kon de bal in het lege doel schuiven: 1-1. Victor Advardsen liet daarna een grote kans liggen om Go Ahead op voorsprong te brengen.

Na rust was het duel lange tijd iets minder vermakelijk. Tegen het einde kregen beide ploegen nog wat kansen op de winnende treffer, maar die viel niet. Go Ahead staat nu negende met 10 punten en NEC elfde met 8 punten.