Atlético wint stadsderby tegen Real Madrid met 2-1

MADRID (ANP) - Atlético Madrid heeft zondag de stadsderby tegen Real Madrid met 2-1 gewonnen. Het elftal van trainer Diego Simeone ging daardoor Real Madrid voorbij op de ranglijst. Atlético staat na zeven wedstrijden met 16 punten op de tweede plaats achter FC Barcelona. Het Real Madrid van coach José Mourinho heeft 15 punten.

Voor de rust waren er verschillende opstootjes. Simeone kreeg na vijf minuten al een gele kaart wegens aanmerkingen op de leiding. In de 39e minuut werd een gele kaart voor Jude Bellingham van Real Madrid op aandringen van de VAR geannuleerd en werd Cristian Romero van Atlético met geel bestraft voor een onbesuisde tackle.

Atlético kwam in de 52e minuut op 1-0 door een benutte strafschop van Álex Grimaldo. De bal ging op de stip nadat Dean Huijsen een speler van Atlético had neergetrokken. De verdediger van Real Madrid kreeg rood. Na een uur spelen maakte Jonathan David de 2-0 uit een assist van Giuliano Simeone. Antonio Rüdiger scoorde in de slotfase nog voor de bezoekers.