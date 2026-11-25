HILVERSUM (ANP) - De KNVB heeft kort voor het opzeggen van het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog een steunverklaring voor zijn kandidatuur overhandigd. Dat onthult secretaris-generaal Gijs de Jong in de NOS-podcast 'Gianni's Imperium'. "De brief had geen enkele juridische waarde. Het was op dat moment een strategische keuze in het belang van het Nederlandse voetbal", aldus De Jong. "Want om toernooien en bijeenkomsten te krijgen, helpt het als de voorzitter een positief beeld van je heeft."

Infantino kreeg de steunbrief tijdens het afgelopen WK voetbal na de groepswedstrijd van Oranje tegen Zweden (5-1) op 20 juni. Daar ontmoetten De Jong, bondsvoorzitter Frank Paauw, Infantino en zijn tweede man Mattias Grafström elkaar. "Je praat eerst over het toernooi. Maar je bespreekt ook hoe je met elkaar verder kunt. Hoe je kijkt naar de volgende presidentsverkiezingen."

Begin augustus was de stemming bij de KNVB volledig omgeslagen. De Nederlandse bond zegde openlijk het vertrouwen op in Infantino om diens vergaande commerciële plannen.