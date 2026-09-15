Quentin Tarantino brengt boek over personage Cliff Booth uit

Quentin Tarantino brengt later dit jaar een nieuwe roman uit over Cliff Booth, het personage dat Brad Pitt speelde in Once Upon a Time in Hollywood. The Adventures of Cliff Booth verschijnt op 8 december, meldt The Hollywood Reporter.

Het verhaal speelt zich af in Hollywood in 1977, acht jaar na de gebeurtenissen uit de film uit 2019. Booth, een oorlogsveteraan en stuntman, heeft inmiddels verschillende andere banen gehad en voert volgens de omschrijving van uitgever Harper af en toe "clandestiene diensten" uit voor vrienden.

Ook werkt Tarantino aan een nieuwe film over het personage. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth wordt geregisseerd door David Fincher en Pitt keert terug in de hoofdrol. Tarantino schreef het scenario, maar besloot de film niet zelf te regisseren, omdat hij niet wil dat zijn beoogde laatste film als regisseur een vervolg wordt.

Pitt won in 2020 een Oscar voor zijn rol als Booth in Once Upon a Time in Hollywood.