Dertienvoudig international Hateboer keert terug bij FC Groningen

GRONINGEN (ANP) - Hans Hateboer gaat na bijna tien jaar weer voor FC Groningen voetballen. De 32-jarige vleugelverdediger bereikte dinsdag een akkoord voor een contract van één seizoen met de huidige nummer 9 uit de Eredivisie.

Hateboer doorliep de jeugdopleiding bij FC Groningen en speelde van 2013 tot 2017 voor het eerste elftal. In 2015 won hij met de club de KNVB-beker.

Van 2017 tot 2024 kwam Hateboer uit voor Atalanta en daarna speelde hij nog voor Stade Rennes en op huurbasis voor Olympique Lyon. In maart 2018 debuteerde Hateboer onder leiding van bondscoach Ronald Koeman voor Oranje. Hij kwam tot dertien interlands.