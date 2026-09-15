Rafe Spall speelt Arthur Weasley in Harry Potter-serie

Rafe Spall gaat Arthur Weasley spelen in de Harry Potter-serie van HBO. Ook zijn Molly Hewitt-Richards en Jasper Ambrose toegevoegd aan de cast van het tweede seizoen, meldt Deadline dinsdag.

Hewitt-Richards krijgt de rol van het spook Jammerende Jenny, in het Engels Moaning Myrtle. Ambrose speelt Colin Creevey, de jonge tovenaar die een groot bewonderaar is van Harry Potter en voortdurend met zijn camera rondloopt.

Spall neemt de rol over die in de Harry Potter-films werd gespeeld door Mark Williams. De 43-jarige acteur treedt met zijn komst in de voetsporen van zijn vader Timothy Spall, die in de films Peter Pettigrew, ook bekend als Wormtail, speelde.

Eerder werd al bekend dat onder anderen Kit Harington als Gilderoy Lockhart en Lenny Rush als Dobby te zien zijn in het tweede seizoen. De opnames zijn momenteel bezig in het Verenigd Koninkrijk.