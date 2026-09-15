FC Utrecht legt 18 supporters stadionverbod op voor wangedrag

UTRECHT (ANP) - FC Utrecht heeft achttien supporters een stadionverbod opgelegd voor de misdragingen bij de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 5 september. Dat meldt de club op zijn website.

De wedstrijd in Utrecht werd na twee onderbrekingen, wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht, definitief gestaakt. Het stond op dat moment 3-1 voor de club uit Deventer. In het restant van 26 minuten een paar dagen later maakte Utrecht er nog 3-3 van.

De club meldde eerder al dat er verdachten waren geïdentificeerd op basis van beschikbare camerabeelden. FC Utrecht laat weten het onderzoek naar de incidenten de komende periode voort te zetten.