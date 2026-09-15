In de spotlight Frederique de Laat die met haar marketingbureau als enige in Europa zich alleen op vrouwensport richt.

In de spotlight van Nieuws.nl deze week een speciale editie vanuit de Readysetstudio in Amsterdam het gesprek tussen Josefine Ezinga van Asdonk en Frederique de Laat over strategieconsultancy naar ondernemer in de vrouwensport. Vrouwensport groeit snel, maar de commerciële mogelijkheden worden nog lang niet volledig benut. Frederique de Laat wil daar samen met Derk van Kleeff verandering in brengen. Met Branthlete richt zij zich als marketingbureau volledig op vrouwensport en vrouwelijke atleten. “Ik hoop dat vrouwelijke atleten het podium krijgen dat ze verdienen en dat we niet zomaar een waanzinnig toptalent laten verdwijnen zonder ze centraal te hebben gezet.”

Uitgeroepen tot een van de FD Talenten van 2026

De overstap van Frederique de Laat ontstond eigenlijk onverwacht. Toen zij bij Hera United, de eerste vrouwelijke voetbalclub van Nederland, aan de slag ging, kreeg ze de opdracht om een businessstrategie te ontwikkelen waarmee investeerders overtuigd konden worden van de potentie van vrouwensport. “Sport is zo groot, dus ik dacht: daar kan ik waarschijnlijk heel veel over vinden”, vertelt De Laat. Maar toen ze zich daadwerkelijk in de markt verdiepte, ontdekte ze iets opvallends. “Ik kon er dus helemaal niks over vinden. Misschien drie rapporten over de groei van vrouwensport, maar ik kon bijvoorbeeld niets vinden over salarissen in de eredivisie voor vrouwen.”

Een markt die nog nauwelijks in kaart is gebracht

Juist dat gebrek aan informatie maakte haar nieuwsgierig. Terwijl over veel andere sectoren enorme hoeveelheden data beschikbaar zijn, bleek de markt voor vrouwensport nauwelijks onderzocht. Tegelijkertijd zag De Laat de belangstelling groeien. Vrouwelijke atleten werden steeds zichtbaarder op televisie en sociale media en steeds meer mensen ontdekten de aantrekkingskracht van vrouwensport. Volgens De Laat ligt daar een enorme commerciële kans. Met Branthlete wil zij die kans zichtbaar maken voor zowel sportorganisaties als merken. “ Branthlete is eigenlijk een marketingbureau gefocust op vrouwensport. We zijn daarin de enige in Europa die zich alleen op vrouwensport richt.” Het bureau ontwikkelt campagnes voor merken en helpt sportorganisaties met hun marketingstrategie. Daarbij staat één uitgangspunt centraal: de vrouwelijke sporter moet onderdeel zijn van het verhaal. “We betrekken (hier bijna weggehaald) altijd een vrouwelijke atleet in onze campagnes. Dat vinden wij heel belangrijk.”

Vrouwen beleven sport anders

Volgens De Laat wordt er nog te vaak vanuit een traditioneel beeld naar sportmarketing gekeken. Terwijl het publiek voor vrouwensport op belangrijke punten anders kan zijn dan het publiek voor mannensport. “Je doelgroep is veel jonger, het is veel vrouwelijker. Het zijn veel meer jonge meiden en jonge gezinnen. Dus je kan niet dezelfde marketingstrategie erop loslaten.” Een goed voorbeeld ziet De Laat in de manier waarop vrouwen sport beleven. Bij vrouwensport draait het volgens haar niet uitsluitend om de prestaties op het veld, maar ook om het verhaal achter de sporter. Ze verwijst daarbij naar de populariteit van de Netflix-serie Drive to Survive. De serie over Formule 1 werd ook onder veel vrouwen populair, juist doordat niet alleen de snelheid en techniek centraal stonden, maar vooral de mensen achter de sport. “Veel meer het verhaal achter de persoon. Ik denk dat dat al het eerste voorbeeld is van hoe wij als vrouwen toch net iets anders kijken naar sport.”

Van sportwedstrijd naar beleving

Die andere manier van kijken biedt volgens De Laat ook kansen voor sportorganisaties. Een vrouwenvoetbalwedstrijd kan bijvoorbeeld veel meer als een complete ervaring worden gepresenteerd. “Wat een leuk uitje het is om naar een vrouwenvoetbalwedstrijd te gaan kijken.” Daarmee ontstaat een nieuwe manier om publiek én merken aan vrouwensport te verbinden. De Laat ziet bovendien een belangrijke rol voor vrouwen binnen sportorganisaties zelf. Niet alleen als marketeer of medewerker, maar ook op directieniveau. “De directie moet begrijpen wat het is om een vrouw te zijn in een sport en dat dat soms een hele andere uitdaging heeft.”

Vrouwensport als commerciële kans

De ambitie van De Laat reikt verder dan alleen Branthlete. Zij hoopt dat de sportwereld vrouwensport steeds meer als een zelfstandige markt gaat behandelen, met eigen doelgroepen, eigen verhalen en eigen commerciële mogelijkheden. “Dat zij het ook zien als een commerciële kans in plaats van een kostenpost.” Over vijf jaar wil ze dat Branthlete niet alleen in Nederland een gevestigde naam is, maar ook internationaal actief is, bijvoorbeeld vanuit Londen, waar de sportmarkt veel groter is. Maar uiteindelijk gaat het haar om meer dan groei van haar eigen bedrijf. “Ik hoop gewoon dat die vrouwelijke atleten een podium krijgen die ze eigenlijk verdienen. En dat we niet zomaar een waanzinnig toptalent met een prachtig verhaal zomaar laten verdwijnen in het niets.”