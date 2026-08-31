's Werelds grootste gamesbeurs trekt bijna recordaantal bezoekers

Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen dagen bijna een recordaantal bezoekers. Het evenement dat van woensdag tot en met zondag in Keulen werd gehouden, kreeg 368.000 mensen over de vloer. Dat waren er 11.000 meer dan in 2025, al bleef het net onder het record van 373.000 bezoekers uit 2019, het jaar voor de coronapandemie.

De organisatie is tevreden over de opkomst. "Dit verstevigt de positie van Gamescom als het grootste evenement in de gamewereld", zei Felix Falk, directeur van brancheorganisatie Game.

Gaming is een miljardenindustrie die steeds groter wordt. Steeds meer mensen gebruiken hun smartphone, spelcomputer of pc om spellen te spelen.

Een van de gastsprekers op Gamescom was dit jaar de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept. Bezoekers konden op de beurs nieuwe games uitproberen. Daar stonden soms lange rijen voor.