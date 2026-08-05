Juno Temple, de actrice bekend van Ted Lasso, is getrouwd. Tijdens een speciale Ted Lasso-aflevering van Virgin Radio UK zei de 37-jarige Temple dat ze in het geheim in het huwelijk is getreden met Michal Szymanski. Het is niet bekend wanneer de twee elkaar het jawoord gaven.

Temple vertelde dat zij en haar partner elkaar "ontmoetten tijdens seizoen twee" van de populaire serie in 2021 en dat het huwelijk ergens in de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden. Ook hebben de twee samen een huis gekocht. Medespeelster Hannah Waddingham verduidelijkte tijdens het interview dat Temple toestemming had gevraagd om met Szymanski te daten, omdat hij haar chauffeur was. Temple heeft de relatie grotendeels buiten de schijnwerpers gehouden.

Temple vertolkt in Ted Lasso de rol van Keeley Jones, het model dat ook werkt als pr- en marketingspecialist voor Richmond, het fictieve Engelse voetbalteam uit de serie. Het vierde seizoen van de hitserie Ted Lasso is sinds woensdag te zien bij Apple TV. Daarin gaat de Amerikaanse coach Ted Lasso, gespeeld door Jason Sudeikis, een Brits vrouwenvoetbalteam coachen in de tweede divisie.