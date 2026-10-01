De twee concerten die Ye zou geven in Rusland gaan niet meer door. De al uitverkochte shows zouden op 10 en 11 oktober plaatsvinden in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg, maar zijn donderdag geannuleerd.

De optredens van de Amerikaanse rapper stonden al een tijdje op losse schroeven nadat de arena in augustus had aangegeven dat er helemaal geen huurovereenkomst was gesloten. Daarna bleef lange tijd onduidelijk wat ermee zou gebeuren. Concertbureau Say Agency komt later met "een officiële verklaring over de status van het project en onze plannen voor de toekomst".

De shows van de 49-jarige Ye, ook bekend onder de naam Kanye West, zouden de grootste optredens van een westerse artiest zijn geweest sinds Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel. Eerder werden diverse andere concerten van de rapper in Europa ook al geannuleerd. Aanleiding was toen de ophef over antisemitische en pro-nazi-uitlatingen die Ye in het verleden heeft gedaan.

Twee concerten in Arnhem gingen wel door.