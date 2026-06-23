Reboot The Blair Witch Project volgend jaar in bioscopen

De aangekondigde reboot van The Blair Witch Project moet volgend jaar in de bioscopen verschijnen. Filmstudio Lionsgate maakte dinsdag bekend dat er wordt gemikt op een release voor 24 september 2027.

The Blair Witch Project uit 1999 gaat over drie studenten die in de bossen van Maryland op zoek gaan naar een heks. De film was destijds een groot succes en kreeg in 2000 een vervolg, dat een stuk minder opbracht.

Een groot deel van het originele team is betrokken bij de reboot. Zo zijn Joshua Leonard en Michael C. Williams, die in de originele film speelden, uitvoerend producenten. De nieuwe film wordt geregisseerd door Dylan Clark met een script van Chris Thomas Devlin.