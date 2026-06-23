Noorse voetbalfans vieren plaatsing volgende ronde WK bij paleis

Een menigte blije voetbalfans heeft dinsdag in alle vroegte bij het koninklijk paleis in Oslo gevierd dat Noorwegen zich heeft geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Noorwegen won in de nacht van maandag op dinsdag met 3-2 van Senegal en verzekerde zich daarmee van een plek in de volgende ronde van het toernooi.

Op beelden is te zien hoe een menigte in de ochtend naar het paleis trekt. "We gaan de koning wakker maken", werd daarbij geroepen. Ook is te zien hoe de fans de 'vikingviering' doen. De afgelopen dagen gingen beelden van Noorse voetbalfans die massaal een roeibeweging maken al de wereld rond.

Het Noorse hof wilde niet zeggen of koning Harald daadwerkelijk wakker werd gemaakt door de feestvierders, of dat de koning was opgebleven om de wedstrijd te zien. Een woordvoerder reageerde bij VG slechts dat "het koninklijk huis, net als de rest van het land, blij is met de overwinning gisteravond".

Tijdens de wedstrijd zaten de Noorse prinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Sverre Magnus op de tribune in het stadion. Ook zij hebben de 'Viking Row' al meegemaakt. Tijdens een bezoek aan een Amerikaanse voetbalschool deden Ingrid Alexandra en Sverre Magnus eraan mee.