Serie Ponies met Emilia Clarke stopt al na één seizoen

Er komt al na één seizoen een einde aan de serie Ponies, met Emilia Clarke in de hoofdrol. Het eerste seizoen van de spionageserie verscheen in januari op streamingdienst Peacock.

Ponies draait om twee 'ponies' (persons of no interest) in het Moskou van de jaren zeventig. Bea (Clarke) en Twila (Haley Lu Richardson) krijgen na de dood van hun echtgenoten een heel andere rol als zij door de Amerikaanse geheime dienst voor missies worden ingezet. Naast Clarke en Richardson waren onder anderen Adrian Lester, Artjom Gilz en Vic Michaelis in de serie te zien.

Volgens Deadline komt het stoppen van de serie ondanks positieve recensies niet als een verrassing. Het vakblad stelt dat er simpelweg niet genoeg mensen keken om de serie een vervolg te geven.