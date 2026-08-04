ZÜRICH (ANP) - De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK, maar daarna spraken onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met de voorzitter. De roep om hervormingen klonk breder, maar Infantino houdt zich voorlopig stil, verwacht een FIFA-woordvoerder.

Infantino deelt ondertussen via Instagram steunbetuigingen van de nationale voetbalbonden van Marokko, Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Bhutan en Sri Lanka. Zij zijn blij dat het plan voor het WK is geschrapt, maar spraken hun aanhoudende vertrouwen in de FIFA-voorzitter uit. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar.

De UEFA, of een andere oppositiegroep, kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Dit kan in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden.