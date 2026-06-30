Tan: zwartepietendiscussie leidde tot bedreigingen en bewaking

Humberto Tan werd vanwege bedreigingen een tijd bewaakt door de politie. Dat vertelde hij in de podcast Claimcast, tijdens een gesprek met Kirsten Maes over racisme. Tan was jarenlang presentator van de talkshow RTL Late Night, waarin hij de zwartepietendiscussie zo nu en dan ter sprake bracht. Het zorgde voor bedreigingen, die volgens hem heviger waren omdat hij een zwarte man is.

In de podcast kreeg Tan de vraag wat racisme voor hem betekent. Om de vraag te beantwoorden gaf hij een voorbeeld uit zijn tijd bij RTL Late Night. Volgens de 60-jarige presentator kon hij het "niet zo vaak als Jeroen Pauw over Zwarte Piet hebben". "Dat wordt mij vier à vijf keer meer verweten", aldus Tan. Hij zei dan ook tegen de redactie dat het onderwerp alleen besproken kon worden als er nieuwe ontwikkelingen waren. "Want als ik dat constant doe, heb ik alleen maar bedreigingen."

Toch koos Tan er dus voor om het onderwerp te bespreken in zijn programma. "Ik heb het wel behandeld en mede daardoor ben ik ook een tijd bewaakt door de politie. Jeroen Pauw zou dat nooit hebben." Volgens de presentator kon zijn vakgenoot het er "bij wijze van spreken dagelijks over hebben".