De rechtbank in Amsterdam doet rond 17.30 uur uitspraak in het kort geding dat het Centraal Joods Overleg (CJO) aanspande om de optredens van de Amerikaanse rapper Ye in Arnhem tegen te houden.

De organisatie eist een inreisverbod, omdat Ye in het verleden meerdere keren antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan. Met zijn komst zou de openbare orde in het geding komen, vindt het CJO. Woensdag bleek dat de rapper al in Nederland is.

Bij het kort geding waren behalve het CJO ook de concertorganisatoren en de advocaat van minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) aanwezig.

Van den Brink liet eerder weten in de wet geen aanknopingspunten te zien om Ye de toegang tot Nederland te ontzeggen. De gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend voor de twee optredens in GelreDome op zaterdag en maandag. In meerdere Europese landen, waaronder Italië, het VK, Frankrijk en Polen, gingen concerten van de rapper niet door.