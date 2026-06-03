Het contactverbod dat een 63-jarige Australiër opgelegd kreeg voor het sturen van een "verdachte brief" aan de Noorse prinses Ingrid Alexandra blijft twee jaar van kracht. Dat oordeelt een rechtbank in Sydney woensdag, meldt de Australische krant The Sydney Morning Herald.

De man mag tot 3 juni 2028 geen contact zoeken met Ingrid Alexandra en ook niet proberen haar op te sporen. Daarnaast mag hij zich niet begeven op The University of Sydney en St Andrew's College, waar de prinses studeert en woont. Het contactverbod werd opgelegd nadat hij haar een volgens de autoriteiten verdachte brief had gestuurd.

Ingrid Alexandra, de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, studeert internationale betrekkingen aan de University of Sydney. De prinses is volgens Noorse media momenteel in Noorwegen om bij haar zieke moeder te zijn. Mette-Marit lijdt aan een chronische longaandoening. Het hof maakte eerder al bekend dat Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft.