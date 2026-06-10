Het Mauritshuis hoeft 25 kunstwerken niet terug te geven aan de nazaten van de erfgenaam van kunsthistoricus en oud-museumdirecteur Abraham Bredius. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag beslist. Bredius, die tussen 1889 en 1909 directeur van het museum was, liet waardevolle kunstwerken na, waaronder 'Twee Afrikaanse mannen' en 'Saul en David' van Rembrandt.

Volgens de nazaten was daarbij een voorwaarde dat alle 25 werken permanent zichtbaar moesten blijven. Het museum bewaart de meeste schilderijen momenteel in het depot. Daarom willen de nazaten de kunstwerken terug.

De rechtbank stelde vast dat er "enige ruimte voor onzekerheid" over de bewoordingen van het testament van Bredius is, maar dat aan zijn nalatenschap aan het museum niet een "absolute tentoonstellingsplicht" was verbonden.

De eisers zijn familie van Joseph Kronig, een protegé van de ongehuwde Bredius. Kronig was de enige erfgenaam van Bredius. Hun advocaat laat weten dat de familie in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.