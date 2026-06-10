De advocaten van Marius Borg Høiby zijn "heel, heel erg teleurgesteld" dat de oudste zoon van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen niet vrijkomt. "Wij vinden de beslissing bijna onbegrijpelijk", zegt Ellen Holager Andenæs tegen de Noorse omroep NRK. Ze zegt dat Høiby overweegt om de uitspraak aan te vechten bij het Hooggerechtshof.

De 29-jarige Høiby zit al ruim vier maanden in voorarrest in afwachting van het vonnis in zijn strafzaak. Hij had een verzoek ingediend om tijdelijk vrijgelaten te worden om bij zijn ernstig zieke moeder te kunnen zijn. Een Noors gerechtshof wees dat woensdag af, omdat er een te groot risico zou zijn dat Høiby nieuwe strafbare feiten zal plegen.

De rechtbank oordeelde maandag nog dat Høiby zijn cel wel mocht verlaten. Het Noorse Openbaar Ministerie ging daarna in beroep.