De musical Stranger Things: The First Shadow stopt in december met spelen in het Phoenix Theatre in het Londense West End. Ook valt het doek begin volgend jaar voor de productie in het Marquis Theatre op Broadway, schrijft Variety.

De voorstelling, gebaseerd op de populaire Netflix-serie Stranger Things, heeft dan ruim drie jaar in Londen gedraaid en iets meer dan anderhalf jaar op Broadway. De productie won in totaal vier Tony Awards voor onder meer het lichtontwerp en de technische effecten.

Stranger Things: The First Shadow speelt zich af in 1959, voor de gebeurtenissen uit de Netflix-serie. Het verhaal gaat over de inwoners van het dorpje Hawkins.