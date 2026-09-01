UTRECHT (ANP) - Nordin Amrabat (39) keert terug in de Eredivisie. De 64-voudig international van Marokko gaat voor FC Utrecht spelen, waar hij de afgelopen twee weken al meetrainde. De club meldt geen details over de contractduur.

Amrabat was transfervrij nadat zijn verbintenis met het Marokkaanse Wydad uit Casablanca deze zomer afliep. Eerder speelde hij onder meer voor PSV, Galatasaray, Málaga CF en Watford.

"Ik ben trots dat ik deel uitmaak van FC Utrecht", zegt Amrabat op de site van zijn nieuwe club. "Mijn broertje heeft hier de hele jeugdopleiding doorlopen, dus we hebben een hele warme band met FC Utrecht."

Afgelopen weekend werd bekend dat jongere broer Sofyan Amrabat (30) de overstap heeft gemaakt naar Ajax. Hij tekende in Amsterdam een contract tot medio 2028.