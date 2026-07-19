Koning Felipe 'zenuwachtig, maar vol vertrouwen' voor WK-finale

De Spaanse koning Felipe was voorafgaand aan de WK-finale tussen Spanje en Argentinië "zenuwachtig, maar ook vol vertrouwen, want dit elftal weet weer te bekoren, precies zoals hun voorgangers dat in 2010 deden". Dat vertelde hij aan de Spaanse omroep RTVE. De koning is samen met zijn vrouw koningin Letizia en dochters Leonor en Sofia aanwezig bij de finale in East Rutherford.

"Ik denk dat we een spectaculaire finale gaan zien tussen twee landen die in essentie broederlanden zijn: twee geweldige naties met twee ongelooflijke elftallen. Het wordt dus een prachtig schouwspel. En we hopen natuurlijk dat het dubbeltje onze kant op valt", vervolgde hij.

Ook Letizia had zin in de wedstrijd, zei ze vooraf. "Ik denk dat we ontzettend enthousiast zijn, net als heel Spanje, over hoe het WK verloopt en hoe ons elftal speelt. De kenners hebben er alles al over gezegd. Het enige wat nog rest is winnen, winnen en winnen, en zoals ik vanmorgen in een prachtig redactioneel stuk las: dat we ons allemaal samen in diezelfde vreugde kunnen herkennen. We zijn erg blij om hier met z'n vieren te zijn."

Op foto's van het Spaanse koningspaar tijdens de wedstrijd is te zien dat ze onder meer spraken met de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Gianni Infantino.