Regisseur Brad Bird ziet niets in vervolg van Ratatouille

Een vervolg op Ratatouille lijkt er voorlopig niet te komen. Regisseur Brad Bird, die de eerste film regisseerde, zegt geen interesse te hebben in een tweede deel van de animatiefilm over rat Remy, die ervan droomt chef-kok te worden in Parijs.

"Elke keer als je iets maakt dat mensen raakt, denken ze automatisch: hoe zit het met een vervolg?", vertelt de regisseur in een interview met Collider. "Ze doen af en toe een voorzichtige poging om te kijken hoe ik reageer. Ze maken dan een grapje, maar dat grapje is eigenlijk een beetje serieus bedoeld, zo van: 'Zou je het doen?' En ik zeg dan: 'Nee, dat verhaal is af.'"

Ratatouille verscheen in 2007 en werd genomineerd voor meerdere Oscars. Wereldwijd bracht de film ruim 623 miljoen dollar op.