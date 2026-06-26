Charles leeft mee met slachtoffers aardbevingen in Venezuela

Koning Charles en koningin Camilla betuigen hun "diepste medeleven" aan de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. "Mijn vrouw en ik waren diep bedroefd toen we hoorden van de verwoestende aardbevingen die jullie land hebben getroffen, en van het tragische verlies van mensenlevens en het leed dat ze hebben veroorzaakt", schrijft de Britse koning in een verklaring.

"In deze ontzettend moeilijke tijd betuigen wij ons diepste medeleven aan iedereen die dierbaren, een woning of hun levensonderhoud heeft verloren", schrijft Charles. "Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de gewonden, naar degenen die in spanning wachten op nieuws over familie en vrienden, en naar de hulpverleners die onvermoeibaar werken om steun te bieden aan mensen in acute nood."

Ook laat de koning weten "grote bewondering" te hebben voor de "veerkracht en de kracht van het Venezolaanse volk". Venezuela werd in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd getroffen door meerdere aardbevingen. Het officiële dodental is opgelopen tot 920, meldde de voorzitter van de nationale vergadering Jorge Rodriguez vrijdagavond.