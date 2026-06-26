Senegal mag na ruime zege op Irak hopen op vervolg op WK

TORONTO (ANP) - Senegal heeft met de zege op Irak de kansen levend gehouden voor een vervolg op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg van bondscoach Pape Thiaw versloeg in Toronto Irak met 5-0 en kan als nummer 3 in Groep I de tweede ronde nog halen. Irak speelde het grootste deel van de wedstrijd met tien man na de rode kaart voor Rebin Sulaka.

Senegal eindigt op 3 punten met een doelsaldo van acht doelpunten voor en 6 doelpunten tegen. Dat is beter dan bijvoorbeeld Zuid-Korea en Schotland, die na drie wedstrijden ook op 3 punten staan. De beste acht van de landen die als derde zijn geëindigd, gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal.