John C. Reilly probeerde in de jaren 90 zijn collega-acteur Leonardo DiCaprio te behoeden voor een, in zijn ogen, grote fout. Hij probeerde DiCaprio er namelijk van te overtuigen zijn rol in Titanic af te wijzen voor een rol in de film Boogie Nights.

Reilly was goede vrienden met regisseur Paul Thomas Anderson en zei tegen hem dat hij er wel voor kon zorgen dat DiCaprio in zijn nieuwe film Boogie Nights zou spelen. "Ik zei: 'Luister Leo, die film Titanic gaat over een boot die zinkt. Iedereen weet dat de boot zinkt. Niemand boeit het wie er op die boot zit'", herinnert Reilly zich zijn gesprek met DiCaprio in de podcast Where Everybody Knows Your Name.

Volgens de acteur zou Anderson er ook voor zorgen dat DiCaprio, die op dat moment nog aan het begin van zijn carrière stond, een grote ster zou worden. "'Deze gast, deze regisseur, wordt een van de meest getalenteerde filmmakers ooit en je mag deze kans niet missen. Serieus, ik zou je geen verkeerde tip geven. Het gaat over een zinkend schip'", zei Reilly tegen DiCaprio.

Het pleidooi van Reilly mocht voor hem helaas niet baten, want DiCaprio koos uiteindelijk toch voor de rol van Jack in Titanic. De film kwam uit in 1997 en werd een wereldwijde kaskraker. Bij de Oscaruitreiking het jaar erop won Titanic maar liefst elf Academy Awards, waaronder die voor beste film. Het werd bovendien het stormachtige begin van een glansrijke carrière voor de inmiddels 51-jarige DiCaprio.