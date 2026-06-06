CHICAGO (ANP) - Duitsland heeft de laatste oefenwedstrijd in de aanloop naar het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. In Chicago was de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann met 2-1 te sterk voor het team van Mauricio Pochettino.

Kai Havertz opende de score in een volgepakt Soldier Field al in de 2e minuut. Op aangeven van Joshua Kimmich kopte de spits van Arsenal laag rechts binnen. In de slotfase van de eerste helft werden de Amerikanen sterker en dat resulteerde in de gelijkmaker van Antonee Robinson. Hij schoot een afvallende bal na een corner van afstand hard raak.

Duitsland kwam na bijna een uur opnieuw op voorsprong. Na afleggen van Havertz plaatste Leroy Sané de bal laag in de linkerhoek.

Duitsland begint het WK op 14 juni tegen Curaçao en speelt daarna nog tegen Ivoorkust en Ecuador. De Verenigde Staten spelen de eerste wedstrijd op 12 juni tegen Paraguay en treffen daarna nog Australië en Turkije.