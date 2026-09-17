Van de Zandschulp had 'klapper' op US Open nodig voor carrière

DEN BOSCH (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft met zijn plaats in de kwartfinale van de laatste US Open een belangrijke stap in zijn loopbaan gezet. "Ik wist altijd het geloof in mezelf te behouden. En ik wist dat ik wat moois zou kunnen laten zien. Maar je wilt dat toch op een bepaald moment echt doen. Dat het dan lukt op de US Open is extra mooi", zei de 30-jarige tennisser donderdag in Den Bosch in aanloop naar de ontmoeting in de Davis Cup met Colombia.

Van de Zandschulp haalde in New York voor de tweede keer in zijn loopbaan de laatste acht. Volgens hem was zijn prestatie van dit jaar nog belangrijker dan in 2021. "Ik heb hele goede weken daar gehad. Daar ben ik heel blij mee. Ik had al een vrij constant jaar, maar moest nog een klapper maken", vertelde Van de Zandschulp in Den Bosch over het toernooi waarin hij door de latere winnaar Alexander Zverev werd uitgeschakeld.

Van de Zandschulp keek met name met een goed gevoel terug op zijn overwinning in de tweede ronde van de US Open tegen de Australiër Alex De Minaur. "Na zo'n zege wil je jezelf belonen. Maar daardoor kwam de druk er ook op. Ik ben blij dat ik een paar partijen in mentaal opzicht naar me toe wist te draaien. Wat dat betreft was het nog mooier dan in 2021", legde de nummer 40 van de wereldranglijst uit.

De nummer 1 van Nederland voelt zich sterker dan de afgelopen jaren. "Ik voel me fysiek goed. Dat is ook van belang om door te kunnen bouwen. Daarbij heb ik veel te danken aan mijn coach Raemon Sluiter. Ik heb veel respect voor hem. Een eerlijk persoon. Ik vind het fijn als iemand zegt waar het op staat."

Van de Zandschulp kiest voor een rentree in de Davis Cup om tussen de US Open en een aantal toernooien in Azië even te kunnen trainen en een paar potjes te kunnen spelen. "Ik heb na mijn kwartfinale in New York vier dagen vrij gehad. Die had ik echt wel nodig", legde Van de Zandschulp in de Maaspoort uit. Hij speelt op vrijdag de eerste partij tegen de onbekende Colombiaan Johan Rodriguez. "Ik heb geen idee van hem. Af en toe gebeurt het dat je tegen iemand speelt waar niet veel beelden van zijn, maar we zullen ons goed voorbereiden", aldus Van de Zandschulp.