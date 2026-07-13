De Noorse koning Harald heeft maandagavond het nationale voetbalelftal van Noorwegen ontvangen in het koninklijk paleis in Oslo. De koning had de voetballers uitgenodigd vanwege hun prestaties op het WK voetbal in de Verenigde Staten.

Op foto's van de bijeenkomst is te zien dat Harald (89) de voetballers zittend op een kruk ontving en de hand schudde. Naast Harald stonden zijn zoon kroonprins Haakon en diens kinderen prinses Ingrid-Alexandra en prins Sverre Magnus. Ook zij schudden handen met de voetballers, onder wie sterspeler Erling Haaland.

Noorwegen was dit jaar na 28 jaar weer aanwezig op het WK voetbal en presteerde uitzonderlijk. Niet eerder bereikte het Noorse elftal op een WK een kwartfinale. De ploeg van bondscoach Ståle Solbakken verloor die in de nacht van zaterdag op zondag tegen Engeland. De Noren arriveerden maandagavond met enige vertraging weer in hun thuisland.