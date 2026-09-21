Harry weer zonder Meghan bij publiek optreden

Prins Harry moet het maandagavond tijdens een publiek optreden opnieuw zonder zijn vrouw Meghan stellen. Britse media schrijven dat de hertogin van Sussex niet haar opwachting zal maken bij de uitreiking van de WellChild Awards in Londen.

WellChild is een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor ernstig zieke kinderen en hun families. Harry is al jaren beschermheer van de organisatie en bleef dat ook nadat hij en Meghan een stap terug deden binnen het Britse koningshuis.

De hertog en hertogin van Sussex verhuisden onlangs na zes jaar met hun kinderen weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. Harry heeft sinds zijn terugkeer al een paar publieke optredens gehad, in het kader van zijn Invictus Games. Meghan is sinds de terugkeer nog niet in het openbaar verschenen. Er werd verwacht dat Meghan haar man wel zou vergezellen bij de WellChild Awards.