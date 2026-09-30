Charles Spencer vindt reactie paleis 'zeer agressief'

Charles Spencer vindt dat het Britse hof "zeer agressief" heeft gereageerd op zijn memoires over prinses Diana. Tijdens een boekpresentatie in New York noemde hij het "een onterechte reactie op het boek als geheel" en benadrukte daarbij dat het paleis zijn beweringen niet heeft ontkend.

"Ik was eigenlijk heel gefrustreerd, want iedereen die het boek leest, ziet dat het een liefdevolle hulde is van een broer aan zijn zus", zei Spencer volgens The Telegraph. "De stukken over de koninklijke familie zijn daarbij eigenlijk bijzaak."

In het vorige week verschenen boek Swan Song: Diana, My Sister claimt Spencer onder meer dat toenmalig prins Charles in een telefoongesprek na de dood van zijn ex "uitgelaten" en als "een loterijwinnaar" klonk. Het leverde een zeldzame reactie van het paleis op, dat normaal nooit reageert op boekpublicaties. Het hof zette vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Spencer door te stellen dat de koning zich ervan bewust is dat "de pijn van rouw binnen de familie het redelijk vermogen kan vertroebelen".

Spencer vindt het opvallend dat koning Charles niet ontkend heeft.