Rob Kamphues in geheim getrouwd met Kristi Nieuwenhuijse

Rob Kamphues (65) is in het geheim in het huwelijksbootje gestapt met Kristi Nieuwenhuijse (45). Dat maakt het stel bekend op Instagram. "Eindelijk mogen we het van de daken schreeuwen: we zijn getrouwd!", staat er bij het bericht.

Ze hebben elkaar het jawoord gegeven op het Griekse eiland Mykonos "met heel veel mensen erbij die ons lief zijn". Bij het bericht is een slideshow van foto's van de bruiloft te zien. "Het was spannend en prachtig tegelijk om met hen erbij onze geloftes uit te spreken en hardop te zeggen waarom de ander zo belangrijk is en waarom we nooit meer zonder elkaar willen." De presentator, onder meer bekend van het SBS6-programma De Allesweter VIPS, vertelde dat toen zijn kinderen het nummer The Book of Love van Peter Gabriel begonnen te zingen, het stel het niet meer droog hield.

Hij bedankte iedereen "die het feest onvergetelijk maakte, met name huisvriend en babs Patrick Stoof die de ceremonie leidde zoals alleen hij dat kan - grappig en oprecht", besluit Kamphues. Hij heeft sinds de zomer van 2021 een relatie met Nieuwenhuijse. De twee leerden elkaar via Tinder kennen.