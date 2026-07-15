Yvon Jaspers neemt afscheid van overleden BZV-deelnemer John

Yvon Jaspers heeft afscheid genomen van Boer Zoekt Vrouw-deelnemer John Nouwen. Vorige week zondag werd bekend dat de 38-jarige pluimveehouder was overleden na een verkeersongeval in Heibloem. Nouwen deed vorig jaar mee aan het KRO-NCRV-programma en was daarnaast raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal.

"Wat hebben we een onbeschrijfelijk verdrietige week achter de rug. Dit weekend namen we samen met jouw familie, vrienden en buurtgenoten afscheid. En vandaag met je vrienden van de bzv familie", schrijft Jaspers bij een foto met Nouwen op Instagram.

"Langzaam dringt het tot ons allemaal door dat je niet meer terugkomt. Jouw ondeugende lach, jouw indrukwekkende ondernemerschap, jouw humor en loyaliteit", vervolgt de presentatrice haar ode aan de overleden BZV-deelnemer. "Jij kende behalve veel liefde ook tegenslagen in je leven. Je liet ons zien dat je dat zeker even mag verwerken maar ook door moet. Dat je jezelf kan herpakken en vol vertrouwen verder kan. Wij gaan dat proberen te doen."