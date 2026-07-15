Toy Story-franchise levert Disney 51 miljard dollar op

De succesvolle Toy Story-franchise leverde Disney in totaal 51 miljard dollar op. Dat blijkt uit een onderzoek dat Disney liet uitvoeren door het onafhankelijke adviesbureau Steward Redqueen, meldt Variety.

Een groot deel van dat bedrag komt uit de verkoop van consumentenproducten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de verkoop van kleding, poppen en games met Toy Story-personages. Ook bioscoopkaartjes die zijn verkocht voor de films zijn hierin meegerekend.

Inmiddels draait het vijfde deel van de Amerikaanse animatiefilm in de bioscopen en heeft dit sinds de release van de film wereldwijd al meer dan 800 miljoen dollar opgebracht. Het zou daarmee hard op weg zijn om de opbrengst van Toy Story 4 te verbreken. Die film bracht zeven jaar geleden ruim 1 miljard dollar op. Daarnaast zijn de Toy Story-films ook de meest gestreamde franchise op Disney+.

"Dit is onze belangrijkste animatiefranchise", zegt Asad Ayaz van Disney. "Ik denk niet dat er veel andere franchises zijn die de afgelopen dertig jaar door zowel het publiek als critici zo in de armen zijn gesloten. Mensen die zelf kind waren toen de eerste film uitkwam, nemen nu hun eigen kinderen mee naar de nieuwe Toy Story."