Robert Pattinson blij met Steven Soderbergh voor The Batman 2

Robert Pattinson is blij dat regisseur Steven Soderbergh is bijgesprongen om de film The Batman 2 af te ronden. Dat vertelde de acteur aan GamesRadar+. Vorige maand werd bekend dat regisseur Matt Reeves de set door familieomstandigheden had verlaten en de opnames waren stilgelegd. Kort daarna werd bekend dat hij de film samen met Soderbergh zal afronden.

"Ik ben zo blij dat hij is komen helpen bij Matt", zei Pattinson, gevraagd naar de komst van de maker van onder meer Traffic, Erin Brockovich en de Ocean's-reeks. "Het is ongelooflijk genereus van hem - en hij doet het op een fantastische manier. Het is volkomen onbaatzuchtig."

De opnames van de film zijn bijna klaar, zegt Pattinson verder. "Dus dat er iemand komt die zegt: 'Ik wil Matt gewoon helpen; ik wil het samen met hem doen en het naar de montage brengen.' En dat iemand met zoveel talent als Steven het doet, is geweldig." De acteur verwacht dat de opnames "over een paar dagen" zullen worden hervat.

The Batman 2 is een vervolg op The Batman uit 2022. Pattinson speelt de hoofdrol in de film. Ook Andy Serkis, Colin Farrell en Scarlett Johansson hebben een rol in de film van Warner Bros. en DC Studios.