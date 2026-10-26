Spaanse Putellas voor de derde keer beste voetbalster ter wereld

LONDEN (ANP) - Alèxia Putellas is maandagavond voor de derde keer in haar carrière verkozen tot beste voetbalster van de wereld. De Spaanse middenvelder van London City Lionesses, die vorig seizoen voor FC Barcelona speelde, kreeg in Londen de Ballon d'Or Féminin uitgereikt. De drie Nederlandse genomineerden, Esmee Brugts, Kerstin Casparij en Vivianne Miedema, eindigden ruim buiten de top 10.

De winnaar van de Ballon d'Or Féminin, uitgereikt door maandblad France Football, wordt gekozen door een jury van vijftig journalisten. Die journalisten, één per land uit de top 50 van de FIFA-wereldranglijst, stellen ieder een top 10 samen uit de shortlist van dertig voetbalsters.

Putellas won met FC Barcelona alles wat er te winnen viel. De Champions League ging voor de vierde keer in de clubgeschiedenis naar Barca. Ook was de club oppermachtig in Spanje met het winnen van de competitie, de beker en de supercup.

Aitana Bonmatí

Putellas is de opvolgster van haar landgenote Aitana Bonmatí, die de prijs de afgelopen drie jaar won. Zij miste een groot deel van vorig seizoen vanwege een gebroken kuitbeen en was niet genomineerd. Putellas won de prijs eerder in 2021 en 2022.

De prijs voor talent van het jaar ging voor de tweede keer op rij naar de 20-jarige Spaanse Vicky López van FC Barcelona. De Spaanse trainer van Barcelona, Pere Romeu, won de prijs voor beste trainer van een vrouwenteam. Doelvrouw Cata Coll maakte het feest voor Barca compleet met haar tweede Yashin Trophy voor beste keeper.

De uitreiking van de voetbalprijzen vond dit jaar voor het eerst niet in Parijs plaats. De Ballon d'Or bestaat bij de mannen sinds 1956 en bij de vrouwen sinds 2018. De prijzen werden dit jaar uitgereikt in het London Palladium Theatre ter ere van de eerste mannelijke winnaar zeventig jaar geleden, de Engelse Stanley Matthews.