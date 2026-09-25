Afhaken Musiala voor duel met Oranje niet door onwelwording

AMSTERDAM (ANP/DPA) - Het wegvallen van de Duitse international Jamal Musiala tijdens de warming-up voor de wedstrijd in de Nations League tegen het Nederlands elftal had niets te maken met zijn recente onwelwordingen. Dat zei de Duitse bondscoach Jürgen Klopp na het gelijkspel in Amsterdam (1-1).

Musiala zou in de basis staan tegen Oranje, maar werd op het laatste moment vervangen door Nadiem Amiri. "Het is niet goed nieuws, maar in sommige opzichten is het wel positief, want het is een normale voetbalblessure", zei Klopp over Musiala bij de Duitse tv-zender RTL.

De middenvelder van Bayern München raakte in augustus twee keer onwel tijdens oefenduels. Hij liet daarna weten dat hij lijdt aan een absencesyndroom. Dat is een vorm van epilepsie.

Kai Havertz van Arsenal viel tijdens het duel met Oranje uit. "Beide spelers ondergaan een scan. Ik hoop dat het niets ernstigs is. Die jongens zijn bij ons waarschijnlijk even uit de roulatie, maar hopelijk kunnen ze relatief snel weer spelen", aldus Klopp.