Robert van Hemert 'bewijst' zijn succes met AFAS Live-optreden

Robert van Hemert vindt het gezien zijn succes "helemaal niet gek" dat hij volgend jaar zijn grootste optreden ooit geeft. De 33-jarige zanger vertelt in een gesprek met het ANP dat qua timing voor hem alles op zijn plek viel. "Als ik naar mijn liedjes kijk van de afgelopen jaren, staan die hoog in de hitlijsten. Ik bewijs daarin wel dat het muzikaal heel goed gaat."

Voor Van Hemert wordt het optreden in AFAS Live een droom die uitkomt. "Het wordt een bijzondere avond waar ik al twaalf jaar naartoe heb gewerkt." Toch brengt het optreden ook spanning met zich mee. "Je kan niet zomaar zo'n gok wagen omdat je hits scoort. Mensen moeten ook uiteindelijk een kaartje gaan kopen."

Dat laatste zetje kreeg de zanger na zijn deelname aan het RTL 4-programma De Verraders. "Na De Verraders kreeg ik wel het gevoel van: mensen gaan me nu ook echt waarderen als persoon en niet alleen maar als de artiest van Zoet, Zout, Zuur en Mona Lisa." Van Hemert behaalde met deze nummers de afgelopen jaren groot succes. "Dat blijkt ook in de kaartverkoop, want ruim meer dan de helft is al verkocht."

Hoogkamer

Over gastoptredens wil Van Hemert nog niet veel kwijt, maar een van de namen staat volgens hem vast. "Ik denk dat Donnie niet kan ontbreken. Die zal er sowieso zijn." Hun duet Moët Dat Nou stond vorige maand een week op de tweede plaats van de Single Top 100.

Of zijn neef Mart Hoogkamer ook naast hem op het podium zal staan, is nog niet duidelijk. "Dat weet ik niet. Het zou heel goed kunnen. Mensen vragen altijd of we een keer samen gaan zingen." Tegelijkertijd vindt hij een gezamenlijk optreden niet vanzelfsprekend. "Hij heeft onlangs ook Ahoy gedaan, daar was ik ook niet. Het is ook geen moetje ofzo. Ik weet ook niet of hij überhaupt tijd heeft."

Van Hemert richt zich dan ook vooral op zijn eigen muzikale ontwikkeling. "Ik ben gewoon lekker met mezelf bezig. Ik denk dat dit ook mijn kracht is. Dat ik vooral niet naar anderen kijk." Hij zegt zelfs dat hij nauwelijks naar muziek van andere artiesten luistert en vooral "in zijn eigen bubbel" zit. Toch is er één Nederlandse artiest die hem inspireert als het gaat om liveoptredens: Tino Martin. "We kunnen een hoop over hem zeggen, maar zijn shows kloppen van A tot Z. Daar heb ik bewondering voor."