Scorende Messi maakt rentree bij oefenzege Argentinië op IJsland

AUBURN (ANP) - Lionel Messi lijkt op tijd fit voor het WK voetbal met Argentinië. De 38-jarige sterspeler vierde zijn rentree met een doelpunt tijdens een 3-0-oefenzege op IJsland in het Amerikaanse Auburn.

Messi viel ruim twee weken geleden uit met een overbelaste linkerhamstring tijdens een competitiewedstrijd van zijn club Inter Miami. Hij bleef afgelopen zondag aan de kant tijdens de gewonnen vriendschappelijke wedstrijd van Argentinië tegen Honduras (3-0).

Messi viel tegen IJsland twintig minuten voor tijd in. Met zijn eerste balcontact creëerde hij een mogelijkheid voor Lautaro Martínez, die werd neergehaald door de doelman. Messi schoot vervolgens de toegekende strafschop hoog binnen (2-0). Valentín Barco had in de achtste minuut de score geopend, Thiago Almada maakte in de slotfase de 3-0.

Argentinië speelt volgende week zijn eerste groepswedstrijd op het WK tegen Algerije, waarna duels met Oostenrijk en Jordanië volgen. Voor Messi is het zijn zesde WK.