De Zweedse zangeres Robyn heeft excuses aangeboden voor het plotseling annuleren van drie concerten. "Het spijt me oprecht", schrijft ze woensdag op Instagram.

Robyn kondigde dinsdag aan dat haar drie shows in Stockholm volgende maand niet doorgaan en dat ze in plaats daarvan een show geeft in oktober. Dat leverde haar een stortvloed aan kritiek op van fans die al vrij hadden gevraagd en hun reis en verblijf hadden geregeld.

Volgens Robyn was het "een heel moeilijke beslissing" en zit er voor haar "geen financieel voordeel aan", zo legt de zangeres, die momenteel in Amsterdam zit als voorprogramma van de Harry Styles-shows in de Johan Cruijff ArenA, uit. "Helaas is het een misrekening van mij en mijn team met de timing van de juli-data en het leek het beste om de show naar de herfst te verplaatsen, wanneer het mogelijk is om de sfeer te creëren waar ik op hoop."

"Ik ben me ervan bewust en het spijt me dat de aankondiging laat komt en ten koste gaat van degenen die de nieuwe show niet kunnen bijwonen", vervolgt Robyn. "Desondanks begrijp ik dat dit het nieuws niet makkelijker maakt voor degenen onder jullie die niet kunnen komen."