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FC Groningen neemt Hernes definitief over van Newcastle United

03 jun , 13:03Voetbal
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GRONINGEN (ANP) - FC Groningen heeft de Noor Travis Hernes definitief vastgelegd. De 20-jarige middenvelder werd het afgelopen seizoen al gehuurd van Newcastle United en kwam bij Groningen tot elf optredens, waarvan drie als basisspeler. Groningen heeft de koopoptie in het huurcontract gelicht en de voetballer voor vier jaar vastgelegd.
Hernes is een jeugdinternational van Noorwegen. Hij beschikt ook over de Jamaicaanse nationaliteit. De middenvelder had onder meer een basisplaats in de laatste wedstrijd van het seizoen, de verloren halve finale van de play-offs tegen Ajax.
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