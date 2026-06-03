NAPELS (ANP) - Rasmus Højlund vervolgt zijn carrière bij Napoli. De 23-jarige aanvaller kwam het afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor de club uit Napels, die de Deen nu definitief overneemt van Manchester United.

Højlund kwam tijdens zijn huurperiode in Napels in 44 wedstrijden tot zestien treffers voor de nummer 2 van Italië, waarmee hij eind vorig jaar de Supercup won.

Højlund tekende in de zomer van 2023 bij United en scoorde in zijn tijd in Manchester 26 keer in 95 wedstrijden. Met de club won hij in 2024 de FA Cup.