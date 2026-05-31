Rod Stewart schrapt concerten vanwege bijholteontsteking

Rod Stewart heeft twee concerten in Las Vegas moeten afzeggen vanwege gezondheidsklachten. De 81-jarige zanger kampt met een bijholteontsteking en heeft op advies van zijn artsen rust moeten nemen.

De optredens van vrijdag en zaterdag in The Colosseum at Caesars Palace gingen daardoor niet door. Een woordvoerder vertelde de Las Vegas Review dat verwacht wordt dat de zanger vanaf 2 juni weer op het podium staat.

Stewart laat weten dat hij momenteel zijn stem rust geeft om te herstellen. "Mijn excuses aan mijn familie van fans", aldus de Britse artiest.

Eerdere afzeggingen

De zanger moest de afgelopen jaren vaker optredens uitstellen vanwege gezondheidsproblemen. Vorig jaar zegde hij meerdere concerten af nadat hij griep had gekregen. Later keerde hij terug op het podium tijdens onder meer het Glastonbury Festival.

Stewart is momenteel bezig met zijn One Last Time-tournee, die wordt aangekondigd als zijn laatste grote wereldtournee. Eerder benadrukte de zanger dat hij niet van plan is met pensioen te gaan.