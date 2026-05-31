Oranje traint voor 1500 enthousiaste toeschouwers in Zeist

ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal is begonnen aan de eerste groepstraining voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bondscoach Ronald Koeman staat met 27 spelers op het veld in Zeist. Ze worden aangemoedigd door 1500 veelal jonge fans die een kaartje hebben bemachtigd voor de oefensessie.

De selectie van Oranje voor het grootste WK ooit met 48 deelnemers en 104 wedstrijden telt 23 veldspelers en drie doelmannen. Jurriën Timber is nog niet bij de nationale ploeg. De verdediger is hersteld van een liesblessure en speelde zaterdag een uur mee met Arsenal in de na strafschoppen verloren finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida trainen ook mee. Zij zijn niet opgenomen in de WK-selectie, maar staan wel op een reservelijst. Koeman mag tot een dag voor de eerste WK-groepswedstrijd tegen Japan een vervanger oproepen als iemand ernstig geblesseerd of ziek is. Die vervanger moet wel deel uitmaken van de voorlopige WK-selectie die veertig spelers telde. Een keeper die dermate geblesseerd raakt of ziek wordt dat verdere deelname aan het toernooi is uitgesloten, kan voor elk duel vervangen worden. Justin Bijlow is de reservedoelman van Oranje en houdt zijn conditie thuis op peil.

Voorbereiding

Het Nederlands elftal traint maandag en dinsdag achter gesloten deuren in Zeist en oefent woensdagavond tegen Algerije in De Kuip. Bondscoach Koeman en zijn spelers vertrekken donderdag voor een trainingskamp naar New York, waar ze op 8 juni een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oezbekistan spelen.

Oranje verblijft vanaf 9 juni in Kansas City. Daar traint de ploeg tijdens de groepsfase van het WK, dat voor Nederland op 14 juni begint met een wedstrijd tegen Japan in Dallas. Zweden is op 20 juni de tweede tegenstander in Houston. De laatste poulewedstrijd tegen Tunesië begint op 26 juni om 1.00 uur Nederlandse tijd en is niet eerder dan 2.45 uur in de nacht afgelopen.