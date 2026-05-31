Aanvoerder Van Dijk bedankt ontslagen Liverpool-trainer Slot

ZEIST (ANP) - Aanvoerder Virgil van Dijk van Liverpool heeft op Instagram Arne Slot bedankt. De Nederlandse trainer werd zaterdag ontslagen bij de Engelse club.

"We zullen het winnen van de Premier League in ons eerste seizoen samen nooit vergeten", schreef Van Dijk bij een foto van de twee na het behalen van de landstitel in 2025. "Bedankt, trainer. Veel geluk voor jou en je familie in de toekomst."

Liverpool wist het succes van het eerste jaar onder Slot geen vervolg te geven in het afgelopen seizoen. De ploeg eindigde op de vijfde plaats, waarmee wel een ticket voor de Champions League van komend seizoen werd afgedwongen.

Van Dijk is inmiddels aangesloten bij Oranje, dat zondag de eerste groepstraining voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op het programma had.